Esporte Vôlei: Goiás oficializa time na disputa da Superliga Parceria com campeão olímpico Dante coloca o Goiás Vôlei na principal competição da modalidade no País

O Goiás oficializou, nesta quinta-feira (9), a participação do clube, como Goiás Vôlei, na Superliga masculina de vôlei. A estreia de uma equipe goiana no principal campeonato de vôlei do País é possível graças a uma parceria com o projeto do campeão olímpico Dante, ex-ponteiro da seleção brasileira e que administrava o Anápolis Vôlei, 3º colocado na última divisão d...