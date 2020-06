Esporte Vôlei: Desfalques não abalam confiança de Zé Roberto na seleção em Tóquio Técnico do time feminino de vôlei debateu com treinadores em live

Um debate entre quatro técnicos de importantes modalidades do esporte nacional revelou como está a preparação e o que podemos esperar do desempenho do Brasil na Olimpíada de Tóquio (Japão), adiada para o ano que vem. O encontro virtual, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) por meio de live (transmissão ao vivo), realizada na noite de ontem (24), r...