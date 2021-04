Esporte Vôlei: Brasília vence o Anápolis e força 3º jogo na semifinal Série está empatada por 1 a 1 e terá jogo decisivo na segunda-feira (12). Quem vencer, garante acesso à final da Superliga B e o acesso à Superliga masculina

O Anápolis Vôlei mostrou poder de reação, mas foi superado pelo Brasília Vôlei, neste sábado (10), no segundo jogo da semifinal da Superliga B e terá de jogar uma terceira partida na próxima semana. A partida foi disputada no Sesi-Taguatinga/DF, e teve placar de 3 sets a 2, a favor dos donos da casa. O Brasília Vôlei abriu 2 a 0 com triunfos por 25 a 22 e 26 ...