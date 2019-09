Esporte Vítima de racismo na Inter, Lukaku cobra ações de dirigentes e posição de atletas O atacante belga, durante a vitória da Inter, fora de casa, por 2 a 1 sobre o Cagliari, ouviu alguns torcedores da equipe da casa imitarem sons de macaco para provocá-lo e insultá-lo

Vítima de racismo por parte dos torcedores do Cagliari após marcar, cobrando um pênalti, o gol que garantiu a vitória da Inter de Milão, por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Italiano, o atacante Romelu Lukaku se manifestou publicamente nesta segunda-feira para cobrar ações dos dirigentes no combate a este tipo de problema e também aproveitou para pedir para o...