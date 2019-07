Esporte Vídeo mostra rato em sala de entrevista, e gestora do Serra Dourada explica episódio Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) afirma que bomba foi consertada recentemente e promete melhorar vedação de saídas de esgoto

Após a partida entre Goiás e Atlético-MG, neste domingo (28), um rato assustou os repórteres que estavam na sala de entrevistas do Estádio Serra Dourada aguardando a coletiva do técnico Rodrigo Santana, do Galo. Alviverde e alvinegro jogaram pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram por 0 a 0. O vídeo que mostra o rato, que viralizou, foi postado nas re...