Vídeo mostra organizada do Goiás em cobrança ao elenco dentro do CT

Em meio à crise no Campeonato Brasileiro, em que é lanterna com apenas 9 pontos em 11 jogos, o Goiás abriu o centro de treinamento para uma parte da torcida organizada Força Jovem cobrar o elenco de jogadores. As cenas ganharam as redes sociais e mostram os jogadores esmeraldinos ouvindo um torcedor reclamar do desempenho do time na Série A. A entrada da torcida no C...