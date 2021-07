Esporte Vídeo: Goiana nocauteia e conquista um dos principais cinturões do MMA brasileiro Mayra Cantuária precisou de apenas dois minutos para vencer a paulista Paty Borges

A lutadora de MMA Mayra Cantuária, de 32 anos, natural de Anápolis, precisou de apenas dois minutos para nocautear a paulista Paty Borges, de 38 anos. O duelo aconteceu durante o SFT 27, um dos torneios mais importantes do MMA no Brasil, na última quinta-feira (15), e decretou Cantuária como campeã do peso-mosca. Antes mesmo do confronto, a lutadora anapolina postou...