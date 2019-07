Esporte Vídeo da nova camisa do Goiás causa polêmica e internautas reclamam de machismo; veja 🎥 No material divulgado para promover o novo uniforme do time, duas mulheres aparecem se maquiando e usando apenas as camisetas com escudo retrô do clube

No último domingo (21), o Goiás Esporte Clube se envolveu em uma grande polêmica e não tem nada a ver com seu desempenho nos jogos do Brasileirão. O time compartilhou um vídeo sensual para promover o lançamento do novo uniforme esmeraldino. Na web, os internautas compararam o conteúdo aos filmes pornográficos e o time está sendo acusado de machismo. Em 25 seg...