Esporte Véspera da largada tem congresso técnico para instruções finais

A 28ª Caminhada Ecológica começa na madrugada desta terça-feira (16), às 5 horas, quando 29 atletas (25 homens e 4 mulheres) abrem o evento com largada na porta do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Mas, oficialmente, a programação terá as primeiras atividades nesta segunda-feira (15), quando atletas e equipes de apoio se reúnem para o congresso téc...