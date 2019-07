Esporte VÁRzea! Em pelada em Abadia, juiz consulta árbitro de vídeo improvisado e faz sucesso Em Abadia de Goiás, pelada entre amigos é marcada por uso de VAR "de brincadeira" através de monitor deixado no lixo

Se engana quem pensa que o árbitro de vídeo (mais conhecido como VAR) é uma tecnologia usada somente em partidas oficiais e competições de ponta. A novidade que ganhou protagonismo no futebol brasileiro este ano chegou em todos os cantos do País. Inclusive, nas famosas peladas, que ocorrem no fim da tarde, com os amigos do bairro. Os equipamentos, regras e modo de utilizar m...