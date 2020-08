Esporte Vágner Mancini vai promover mudanças no Atlético-GO Os volantes Moacir, Matheus Frizzo e Willian Maranhão, o meia-atacante Chico e o atacante Janderson são nomes cotados

Na manhã desta terça-feira (1º), o Atlético-GO faz treino antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã. Alguns nomes são cotados para entrarem no time, como os volantes Moacir, Matheus Frizzo e Willian Maranhão, o meia-atacante Chico e o atacante Janderson. A situação clínica e física do atacante Renato Kay...