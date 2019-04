Esporte Usain Bolt visita o CT do Palmeiras, ganha camisa e tieta Felipão O recordista mundial dos 100 metros e tricampeão olímpico da prova ganhou do clube uma camisa com o número da sua melhor marca na carreira, os 9s58

O jamaicano Usain Bolt visitou na tarde desta sexta-feira (5) a Academia de Futebol, o centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo. O recordista mundial dos 100 metros e tricampeão olímpico da prova ganhou do clube uma camisa com o número da sua melhor marca na carreira, os 9s58, e visitou as instalações do local, com direito a gravar um vídeo e tietar o técnico d...