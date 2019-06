Esporte Uruguai encara o Equador, na estreia da Copa América Comandados por Luis Suárez, uruguaios estreiam no Mineirão. Equatorianos, que são dirigidos por Hernán Dario Gomez, devem jogar defensivamente na 1ª rodada do Grupo C

Uma lesão no joelho, às vésperas de um torneio no Brasil e uma corrida, contra o tempo, para defender o Uruguai. O cenário lembra o enfrentado no Mundial de 2014, mas é o encarado, agora, pelo atacante Luis Suárez, que neste domingo (16) entra em campo para a estreia da sua seleção na Copa América, a partir das 19 horas, contra o Equador, no Mineirão, pela 1ª rodada ...