Uruguai confirma lesão muscular de Laxalt, mas não estipula tempo de recuperação

Após empatar por 2 a 2 com o Japão na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Uruguai confirmou que o lateral-esquerdo Laxalt teve uma lesão muscular na partida, mas não estipulou o tempo de recuperação do jogador, que ainda pode voltar a atuar na Copa América. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) comunicou que os exames realizados nesta sexta-feira (21) por Laxalt ...