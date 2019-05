Esporte Uribe é oficializado como reforço e assina com o Santos até junho de 2022 Antes de chegar ao Santos, atacante vinha amargando a reserva no Flamengo, no qual chegou em 2018 após a sua boa passagem pelo Toluca - fez 61 gols em 119 jogos pela equipe mexicana

O Santos oficializou na manhã desta quinta-feira (30) a contratação do atacante Uribe, que estava no Flamengo e acertou a sua transferência em definitivo para o clube paulista. O jogador colombiano de 31 anos assinou acordo para defender a equipe alvinegra até junho de 2022. Uribe será apresentado justamente nesta quinta como novo jogador do time comandado por Jorge S...