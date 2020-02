Esporte União x Atlético-GO: desafio rubro-negro é justificar prioridade à Copa do Brasil Em Rondonópolis, Dragão enfrenta adversário da Série D com objetivos técnicos e financeiros no torneio

O Atlético nunca repetiu tanto o discurso de priorizar a Copa do Brasil como agora. Assim, terá de justificar por que fez tanta questão de preservar alguns titulares na última rodada do Goiano e guardá-los pra esta quinta-feira (6), quando fará partida única, pela 1ª fase do torneio nacional, em Rondonópolis (MT), contra o União. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), n...