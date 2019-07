Esporte “Uma segura a mão da outra”, diz Kamila Barbosa sobre amizade com Laís Nunes Lutadoras goianas representarão o Brasil no Pan-Americano de Lima

O wrestling, também conhecido como luta olímpica, não está entre os esportes mais populares de Goiás. Apesar disso, uma dupla de lutadoras tem levado o nome do esporte local para competições mundo afora. Em Lima, no Peru, ela marcará presença mais uma vez. Trata-se de Kamila Barbosa e Laís Nunes, representantes de Goianésia e Barro Alto, respectivamente. As duas cresceram junt...