Esporte Um jogador do Palmeiras e cinco do Bayern já ganharam o Mundial de Clubes Luiz Adriano fez parte do elenco do Internacional que derrotou o Barcelona na final de 2006

Na lista apresentada pelo Palmeiras com os 23 inscritos para o Mundial de Clubes, apenas um já foi campeão do torneio: o atacante Luiz Adriano, 33. O Bayern de Munique, que poderá ser o adversário do time brasileiro na decisão, tem cinco atletas que já ganharam a competição. Luiz Adriano fez parte do elenco do Internacional que derrotou o Barcelona na final de...