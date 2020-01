Esporte Um dia após início da pré-temporada, artilheiros se apresentam ao Goiás Dois atacantes se juntam ao elenco esmeraldino e grupo fica quase completo. Só falta o último contratado, o zagueiro Luiz Gustavo

Michael, que não teve negociação com o Flamengo concluída, e Rafael Moura, que pediu para chegar mais tarde, se juntaram, na manhã desta quinta-feira (9), ao elenco do Goiás que iniciou a pré-temporada. Os dois foram os artilheiros do clube esmeraldino na Série A de 2019, com 9 gols marcados, cada. Os dois vão passar por avaliações e exames e iniciar as ativida...