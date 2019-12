Esporte Um dia após fim do Brasileirão, Goiás recebe proposta do Corinthians por Michael

Bastaram algumas horas após o fim do Campeonato Brasileiro para o telefone do Goiás tocar com uma proposta para Michael do outro lado da linha. O jogador de 23 anos é a revelação da Série A e desperta o interesse de outros clubes neste fim de temporada. O primeiro a manifestar uma oferta foi o Corinthians. "Corinthians fez uma proposta, que será avaliada pelo C...