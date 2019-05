Esporte Um dia após demitir Spalletti, Inter de Milão anuncia Conte como novo técnico Ex-treinador da Juventude, Chelsea e seleção italiana assinou contrato por três temporadas, com salário de R$ 44,45 milhões por ano

A diretoria da Inter de Milão foi rápida para definir o substituto do técnico Luciano Spalletti, demitido na última quinta-feira mesmo com a classificação da equipe à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta sexta, o clube anunciou que Antonio Conte é o substituto. O ex-treinador da seleção italiana, da Juventus e do Chelsea, de acordo com a imprensa na I...