Esporte Um dia após demissão de Rogério Ceni, Cruzeiro acerta a contratação de Abel Braga Técnico carioca de 67 anos fechou contrato com duração até o final de 2020

O Cruzeiro ficou apenas um dia sem treinador. Nesta sexta-feira (27), a diretoria do clube mineiro anunciou a contratação de Abel Braga para o lugar de Rogério Ceni, demitido na quinta após disputar apenas oito jogos e deixar o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, o carioca de 67 anos fechou contrato c...