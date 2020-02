Esporte Um ano depois: jogadores do Flamengo lembram vítimas em treino, mas famílias são barradas no CT Há 12 meses, tragédia matou dez atletas das categorias de base do Flamengo em um incêndio

No dia em que completa um ano da tragédia do Ninho do Urubu, que matou dez atletas das categorias de base do Flamengo em um incêndio, o clube e os jogadores publicaram homenagens às vítimas nas redes sociais neste sábado (8). Antes do treino, o grupo fez uma roda e um minuto de silêncio, com os jogadores de mãos dadas. No entanto, famílias das vítimas foram barradas n...