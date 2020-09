Esporte Um a cada 10 gols do Brasileiro tem o carimbo da 'Lei do Ex' Em 96 partidas disputadas até aqui no Brasileiro, foram anotados 228 gols. Desses, 32 (14%) contaram com o carimbo da "Lei do Ex"

O torcedor supersticioso acredita em rituais e coincidências que, na sua cabeça, fazem todo o sentido na hora de determinar o sucesso ou o fracasso do time de coração. Entre tantas crenças, há uma que causa pavor nos mais desconfiados. É a chamada "Lei do Ex", esse código não escrito do futebol que rege, por vezes, a história de uma partida, sempre a favor do adversário, s...