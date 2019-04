Esporte “Uh, é Garavelo!”: lutador goiano celebra após vitória no card preliminar do UFC Dhiego Lima nasceu em Goiânia e cresceu no bairro de Aparecida de Goiânia, onde seus pais ainda vivem

O lutador goiano Dhiego Lima não esqueceu suas raízes após vencer mais uma batalha no card preliminar do UFC Fort Lauderdale. Durante entrevista concedida ao Canal Combate, o lutador de 30 anos começou o bate papo gritando: “Uh é Garavelo, uh é Garavelo, ‘tamo’ junto, galera”. O vídeo viralizou nas redes sociais. No último sábado (27), Dhiego bateu o norte-ameri...