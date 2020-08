Esporte Uefa sugere volta do público aos estádios em setembro Ideia apareceu em reunião por videoconferência dos 55 secretários gerais das federações nacionais do continente

A Uefa quer fazer da Supercopa da Europa um teste para a volta do público aos estádios. O confronto está marcado para 24 de setembro em Budapeste, na Hungria. A ideia apareceu em reunião por videoconferência dos 55 secretários gerais das federações nacionais do continente nesta quarta (19). A proposta inicial era que a experiência acontecesse no próximo dia 3, na ...