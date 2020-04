Esporte Uefa se reunirá na próxima semana para analisar calendário e volta dos torneios Membros do Comitê Executivo da Uefa vão participar de uma videoconferência em 23 de abril. O encontro seguirá série de consultas com as 55 federações da Uefa e representantes de clubes, ligas e sindicatos dos jogadores

A Uefa confirmou nesta terça-feira (14) que realizará nova rodadas de reuniões na próxima semana com lideranças do futebol europeu, procurando uma maneira de encerrar a paralisação das competições por causa da pandemia do coronavírus. Os membros do Comitê Executivo da Uefa vão participar de uma videoconferência em 23 de abril, explicou o órgão gestor do futebol ...