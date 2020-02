Esporte Uefa e Conmebol avançam no plano de retomar duelo intercontinental de clubes A ideia foi debatida durante uma reunião na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, realizada com a intenção de estreitar laços

As autoridades gestoras do futebol na Europa e na América do Sul avançaram nesta quarta-feira nas negociações para a retomada dos confrontos entre os clubes dos continentes. A ideia foi debatida durante uma reunião na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, realizada com a intenção de estreitar laços entre a Conmebol e a entidade europeia. Ainda que sem a chancela oficial da ...