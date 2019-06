Esporte Uefa divulga elenco ideal da Liga dos Campeões com três brasileiros na lista A entidade máxima do futebol europeu selecionou 20 atletas divididos nas posições de goleiro, defensor, meio-campista e atacante

Terminada a edição 2018/19 da Liga dos Campeões com a conquista do Liverpool, concretizada no sábado (1º), em vitória sobre o Tottenham por 2 a 0, a Uefa divulgou seu elenco ideal do torneio com a presença de três brasileiros: o goleiro Alisson e os atacantes David Neres e Lucas Moura. Ao todo, a entidade máxima do futebol europeu selecionou 20 atletas divididos n...