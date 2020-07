Esporte Uefa define que Liga dos Campeões Feminina volta em agosto O Comitê Executivo da Uefa decidiu que oito equipes disputarão, em jogos únicos, as próximas fases da competição nos estádios espanhóis de San Mamés (Bilbao) e Anoeta (San Sebastián)

Nos últimos dias a Uefa (entidade máxima do futebol europeu) tem confirmado as informações sobre o retorno das competições no Velho Continente. Uma delas é a Liga dos Campeões Feminina, que teve as datas das próximas fases definidas. O Comitê Executivo da Uefa decidiu que oito equipes disputarão, em jogos únicos, as próximas fases da competição nos estádios espanh...