Esporte Uefa define data e horário dos confrontos das semifinais da Liga dos Campeões Tottenham encara o Ajax nos dias 30 de abril e 8 de maio. Barcelona e Liverpool se enfrentam nos dias 1º e 7 de maio

A Uefa divulgou nesta quinta-feira (18) as datas e os horários dos confrontos das semifinais da Liga dos Campeões. O duelo entre Tottenham, da Inglaterra, e Ajax, da Holanda, foi marcado para o dia 30 de abril, uma terça-feira, e abrirá as partidas decisivas. O Tottenham mandará a primeira partida em seu estádio recém-inaugurado, o Tottenham Hotspur Stadium, e, com isso...