Uefa confirma investigação e Manchester City pode ficar fora da Liga dos Campeões

A Uefa confirmou nesta quinta-feira que investiga o Manchester City por suspeitas de infrações às regras do Fair Play Financeiro. A entidade que rege o futebol europeu enviou o caso para um painel de juízes, que podem punir o atual bicampeão inglês até com a exclusão da Liga dos Campeões. De acordo com a Uefa, o caso será analisado pela câmara adjudicatória pela Club F...