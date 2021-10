Esporte Uberlândia x Aparecidense: início do desafio derradeiro Camaleão visita o time mineiro para a disputa do jogo de ida das quartas de final, fase que define os times que garantem o acesso à Série C

No Triângulo Mineiro, a Aparecidense procura dar forma ao principal projeto do clube nesta temporada, que é conquistar o acesso à Série C do Brasileiro. O Camaleão começará neste sábado (9), contra o Uberlândia-MG, a disputa por uma das vagas que a Série D nacional vai destinar aos quatro classificados na competição. O primeiro dos dois jogos decisivos será disputado ...