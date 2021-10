Esporte TV Anhanguera e CUFA Goiás promovem o ‘Dia de Alegria’ Campanha tem o objetivo de arrecadar brinquedos, que serão doados para crianças em comunidades carentes do estado

A TV Anhanguera e a CUFA Goiás iniciam nesta sexta-feira (1º de outubro) a campanha ‘Dia de Alegria’, que tem o objetivo de arrecadar brinquedos que serão doados no dia das crianças, em 12 de outubro. As doações podem ser feitas até sábado (9) e serão destinadas para crianças em comunidades carentes do estado. As doações serão feitas nas sedes da TV Anhanguera e d...