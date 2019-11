Esporte Tupy abre vantagem nas quartas de final da 3ª Divisão Fora de casa, equipe de Jussara vence. Umuarama fica no empate com o Inhumas pela 3ª Divisão

Neste sábado (2), a fase quartas de final da 3ª Divisão do Campeonato Goiano teve início com dois jogos. Jogando fora de casa, no Estádio Pedro Romualdo Cabral, em Santa Helena, o Tupy de Jussara largou na frente do duelo eliminatório aos vencer por 3 a 1. João Vítor abriu o placar para o Tupy logo aos 11 minutos do 1º tempo. O empate demorou dois minutos, com Mário Neto ...