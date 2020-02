Esporte Tuchel revela retorno de brasileiros, mas Neymar segue como dúvida no PSG Neste sábado (15), o PSG enfrenta o Amiens para manter a larga vantagem que tem na liderança do Campeonato Francês - 12 pontos a mais (61 a 49) que o vice Olympique de Marselha

Seis dias depois de confirmar as ausências de Thiago Silva, Marquinhos e Neymar na equipe para a partida do Paris Saint-Germain contra o Dijon, no meio de semana, pelas quartas de final da Copa da França, o técnico alemão Thomas Tuchel revelou nesta sexta-feira (14) que dentre os brasileiros, o atacante é o único que ainda segue como dúvida. O camisa 10 esteve fora d...