Esporte Tuchel não vê problema em festas de Neymar: 'Férias são para se aproveitar' Roteiro do atacante brasileiro teve escalas no Uruguai, em São Paulo e no sul da Bahia

Thomas Tuchel, técnico do PSG, não se incomodou nem um pouco com as festas que a principal estrela do time, Neymar, curtiu durante sua folga de fim de ano. No Instagram, foi possível acompanhar os passos do brasileiro: ele foi ao Uruguai para a celebração de dez anos do casamento de Luis Suárez com Sofia Balbi, passou o Natal com a família em São Paulo e, em seguida, v...