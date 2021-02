Esporte Tsitsipas vence Nadal de virada e vai às semis do Australian Open Com a ida às semifinais, na qual vai enfrentar Medvedev, Tsitsipas iguala sua melhor performance em Slams e na Austrália

Segundo melhor do mundo atualmente, Rafael Nadal foi superado por Stefanos Tsitsipas de virada nesta quarta-feira (17), nas quartas de final do Australian Open, em mais de quatro horas de jogo. Nadal chegou a abrir dois sets a zero, mas viu uma grande reação do rival grego e a partida terminou 3/6, 2/6, 7/6 (4), 6/4 e 7/5. O jogo foi disputado sem público devido...