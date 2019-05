Esporte Tsitsipas supera Cuevas e fatura título em Estoril

Em um confronto de gerações no circuito masculino, o grego Stefanos Tsitsipas superou o uruguaio Pablo Cuevas e se sagrou campeão do Torneio de Estoril neste domingo. O tenista de apenas 20 anos venceu o rival de 33 pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em 1h43min. Com o triunfo no saibro do torneio português, de nível ATP 250, Tsitsipas vai ga...