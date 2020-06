Esporte Trump promete não assistir futebol e NFL caso jogadores se ajoelhem durante hino A NFL tentou proibir o ato em 2018, com a imposição de uma norma que multava os times cujos atletas não se levantassem para ouvir o hino nacional.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não vai mais assistir a jogos de futebol das seleções norte-americanas - masculina e feminina - ou a partidas da NFL se os jogadores se ajoelharem no gramado durante a execução do hino nacional do país. Em seu perfil no Twitter, Trump endossou uma publicação do deputado republicano Matt Gaetz, da Flórida....