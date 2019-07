Esporte Trump parabeniza EUA pelo título do Mundial Feminino e não menciona Megan Rapinoe A jogadora americana disse no final de junho que não iria à Casa Branca em caso de título por discordar da posição política do atual presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu os parabéns à seleção norte-americana pelo tetracampeonato do Mundial Feminino, conquistado de forma invicta neste domingo com o triunfo por 2 a 0 sobre a Holanda, em Lyon, na França. "Parabéns ao time de futebol feminino dos EUA pela conquista do Mundial! Ótimo e emocionante jogo. A América está orgulhosa de todos vo...