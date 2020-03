O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogou, nesta quarta-feira, a decisão do governo japonês e do Comitê Olímpico Internacional (COI) em adiar a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio por até um ano e afirmou que vai estar no país asiático para ver as competições.

"Parabéns ao primeiro-ministro Abe (Shimizu), do Japão, e ao COI, por sua decisão muito sábia de sediar as Olimpíadas em 2021", escreveu Trump em suas redes sociais. "Eles serão um grande sucesso e estou ansioso por estar lá."



O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Japão ainda não estabeleceram uma nova data para os Jogos remarcados para o próximo ano, mas poderá ser na mesma época da primeira data, ou seja no verão do Hemisfério Norte.



"Confio totalmente no trabalho do primeiro-ministro Abe. Ele tem feito um trabalho muito bom na organização dos Jogos e saberá tomar as atitudes corretas", disse o presidente norte-americano.



Se Trump, que está concorrendo à reeleição nas eleições de novembro, não conseguir um segundo mandato, ele deixará o cargo em janeiro de 2021. Sua campanha eleitoral, como a dos candidatos democratas, foi afetada pela pandemia de Covid-19, que paralisou grande parte da economia e forçou os governos a elaborarem pacotes de ajuda bilionária.