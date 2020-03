Tóquio está em meio aos preparativos para receber a Olimpíada (Foto: Jar C. Hong/Ao/Estadão Conteúdo)

Estadão Conteúdo



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, através das redes sociais, o seu apoio total ao primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, sobre o futuro da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19.



"Apoiamos qualquer decisão pois sabemos que estará correta. Seremos guiados pelos desejos do primeiro ministro Abe do Japão, um grande amigo dos Estados Unidos, e um homem que fez um trabalho magnífico na organização olímpica. Ele tomará a decisão certa", escreveu o presidente em sua conta do Twitter.



Trump se manifestou depois que Abe demonstrou nesta segunda-feira a sua disposição de discutir o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, de acordo com o anúncio feito nas últimas horas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).



"Se é muito difícil prosseguir com a organização da Olimpíada de acordo com o planejado, para priorizar o bem-estar dos atletas, será inevitável discutir a decisão de adiar as datas", disse o primeiro ministro japonês durante um discurso em uma sessão do Parlamento.



Abe respondeu à decisão tomada no último domingo pelo COI de se dar um período de quatro semanas para estudar se é possível ou não manter as datas programadas para a Olimpíada e, se não, decidir quando poderá ser disputada, tendo em vista a "piora" da crise mundial causada pelo vírus.



Além disso, Canadá e Austrália, dois países com forte peso olímpico, anunciaram que estão renunciando à participação no Jogos se estes não forem adiados.