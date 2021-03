Esporte TRT nega recurso de Fred e mantém multa de quase R$ 20 mi ao Atlético-MG

O Atlético-MG obteve nova vitória na Justiça no Caso Fred. Nesta terça (30), o TRT (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, negou o recurso do atacante, atualmente no Fluminense, na batalha que envolve uma multa milionária pela ida do jogador ao Cruzeiro no fim de 2017, contrariando à época impedimento contratual estipulado entre o atleta e o Atlético. O TRT ma...