Esporte Troféu do Goianão 2020 será batizado com o nome de Maguito Vilela Homenagem foi anunciada pela Federação Goiana de Futebol, nesta sexta-feira (22). Taça será entregue ao campeão goiano no dia 27 de fevereiro

O troféu do Campeonato Goiano 2020 será batizado com o nome do ex-governador Maguito Vilela (MDB), que venceu a eleição para prefeito de Goiânia, mas morreu vítima de complicações da Covid-19. A homenagem foi anunciada pela Federação Goiana de Futebol (FGF), nesta sexta-feira (22). O nome do ex-governador estará grafado no troféu, que será entregue ao campeão goiano dia 27 d...