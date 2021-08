Esporte Trio vive expectativa de estrear no Vila Nova Moacir, Bruno Collaço e Douglas Coutinho treinam no clube colorado. Volante deve ser novidade contra o Sampaio Corrêa

Os últimos três reforços do Vila Nova treinam no clube e vivem a expectativa para jogar pelo clube colorado na Série B. O mais próximo do trio para entrar em campo é o volante Moacir, que está regularizado e já realiza há mais de uma semana trabalhos táticos com todo elenco vilanovense. O jogador de 33 anos deve ser a novidade entre os relacionados do Tigre no duelo ...