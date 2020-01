Esporte Trio se apresenta no Vila Nova para início da pré-temporada Cleriston (goleiro), Liel (volante) e Gilsinho (atacante) iniciam preparação para temporada 2020. Nos próximos dias mais quatro jogadores se apresentarão no clube

A quinta-feira (2) no Vila Nova iniciou com apresentação de três jogadores dos sete que estavam de férias após disputas das séries A e B do Brasileiro. O goleiro Cleriston, o volante Liel e o atacante Gilsinho se juntam aos 20 jogadores (dois em testes) que já treinam no Tigre desde o dia 16 de dezembro. Nesta sexta-feira (3) o goleiro Fabrício e o zagueiro Adal...