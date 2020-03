Esporte Trio goiano conhece grupos e caminho na Série D do Brasileiro Goiânia, Goianésia e Crac vão disputar a 4ª Divisão nacional a partir de maio. Competição tem novo formato, com fase preliminar

Goiânia, Goianésia e Crac estão no Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no início de maio e tem final prevista para 22 de novembro. Os clubes são os representantes de Goiás na 4ª Divisão nacional, que teve novidades divulgadas na madrugada desta quarta-feira (4) pela CBF. Com fase preliminar em jogos de ida e volta, a Série D teve grupos divulg...