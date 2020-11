Esporte 'Trio elétrico' do Goiás dá dicas de como fazer gols em momento de dificuldade Dimba, Grafite e Araújo relembram recuperação de 2003 e contam como driblaram falta de tranquilidade para marcar

Mesmo com campanha ruim, o ataque do Goiás não está entre os piores da Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, nas últimas rodadas o time esmeraldino tem demonstrado certo nervosismo para finalizar as jogadas de forma correta. Trio responsável por 55 gols na edição de 2003 do Brasileirão, Dimba, Grafite e Araújo contam os segredos para transformar a falta de tranquilidade e...