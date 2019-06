Esporte Trio de Ribeirão Preto sobe ao pódio na etapa da Volta Ciclística de Goiás Cristian Egídio venceu a etapa e manteve a liderança geral, seguido por Alan Maniezo (2º lugar) e Rodrigo do Nascimento (5º local) durante etapa de estrada

Três ciclistas da equipe de Ribeirão Preto - Cristian Egídio, Alan Maniezo e Rodrigo do Nascimento - fecharam a 4ª etapa da 16ª Volta Ciclística de Goiás entre os cinco melhores colocados, disputada nesta sexta-feira (dia 7), no percurso de 130km, no sentido Caldas Novas / Ipameri / Caldas. Cristian Egídio venceu a etapa e manteve a liderança geral, seguido por&nb...